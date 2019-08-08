Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»Российская газета 09:59

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
46′
51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
56′
Фабиан Бальбуэна
61′
Фелипе Андерсон
62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
65′
69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
75′
Рахим Стерлинг
79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
80′
Давид Сильва
Фил Фоден
86′
Серхио Агуэро
87′
Кайл Уокер
90′+1′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0. "Манчестер Сити" в отличие от "Ливерпуля" не смог решить исход матча еще в первом тайме. В нем команда Хосепа Гвардиолы отличилась лишь однажды - это сделал Габриэл Жезус.
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