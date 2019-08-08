Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0. "Манчестер Сити" в отличие от "Ливерпуля" не смог решить исход матча еще в первом тайме. В нем команда Хосепа Гвардиолы отличилась лишь однажды - это сделал Габриэл Жезус.

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