«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка АнглииКоммерсантъ 16:15

Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорт» в финальном матче Кубка Англии. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 6:0. Голы забили: Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брейне (61) и Габриэл Жезус (68).

Армия и оружие Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Авто Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год 18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Авто Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.

Шоу-бизнес Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.

Космос Супермощная магнитная буря случилась на Земле На Земле на днях случилась супермощная магнитная буря. Это самая крупная магнитная буря за последние два года, пишет «Колмово.ру».

Здоровье Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Политика В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17 Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Космос НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).

Политика Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Музыка «Не смотрю эти переодевания женщины в мужчину и наоборот» Юрий Энтин, поэт-песенник: — Раньше смотрел, долгое время даже был членом жюри на детском "Евровидении", но сейчас слежу вполглаза и только в те дни, когда выступает участник от России, болею за наших.