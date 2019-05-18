Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка АнглииКоммерсантъ 16:15

Манчестер Сити — Уотфорд
6 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
79′
80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
81′
Рахим Стерлинг
87′
Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорт» в финальном матче Кубка Англии. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 6:0. Голы забили: Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брейне (61) и Габриэл Жезус (68).
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