Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка АнглииКоммерсантъ 16:15
Кубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
|22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
|26′
Рахим Стерлинг
|38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
|55′
Давид Сильва
|60′
Кевин де Брюйне
|61′
|66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
|66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
|68′
|73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
|73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
|79′
|80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
|81′
Рахим Стерлинг
|87′
|69%
|Владение мячом
|31%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|12
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
5
Стоунз
19
Сане
20
Силва
17
де Брюйне
33
Жезус
7
Стерлинг
3 ×
1
Гомеш
21
Фемения
6
Мариаппа
15
Кэткарт
25
Холебас
8
Клеверли
29
Капу
16
Дукуре
18
Грэй
9
Дини
10
Саксесс
Уотфорд
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорт» в финальном матче Кубка Англии. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 6:0. Голы забили: Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брейне (61) и Габриэл Жезус (68).
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