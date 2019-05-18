«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок АнглииВести.Ru 13:54

Определился победитель старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. "Манчестер Сити" со счетом 6:0 разгромил "Уотфорд" и выиграл трофей в шестой раз.

Происшествия Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.

Технологии СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treayrch с сюжетной кампанией Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Шоу-бизнес Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.

Общество Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети» Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.

Спорт Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.

Армия и оружие В ДНР за три недели из-за украинских обстрелов погибло 13 человек На территории Донецкой Народной Республики в период с 26 апреля по 16 мая из-за боевых действий погибли 13 человек, в том числе 12 военнослужащих, ещё 11 человек получили ранения.

Футбол Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи» Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".

Футбол «Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов В финале Лиги чемпионов Лион играл с Барселоной. Матч закончился победой французской команды со счетом 4:1.

Политика Стало известно, кто от США приедет на инаугурацию Зеленского Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на инаугурацию Зеленского.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.

Шоу-бизнес Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Происшествия Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Религия Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.