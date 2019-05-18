Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок АнглииВести.Ru 13:54

Манчестер Сити — Уотфорд
6 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
79′
80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
81′
Рахим Стерлинг
87′
Определился победитель старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. "Манчестер Сити" со счетом 6:0 разгромил "Уотфорд" и выиграл трофей в шестой раз.
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