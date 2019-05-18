Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок АнглииВести.Ru 13:54
Кубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
|22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
|26′
Рахим Стерлинг
|38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
|55′
Давид Сильва
|60′
Кевин де Брюйне
|61′
|66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
|66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
|68′
|73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
|73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
|79′
|80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
|81′
Рахим Стерлинг
|87′
|69%
|Владение мячом
|31%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|12
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
5
Стоунз
19
Сане
20
Силва
17
де Брюйне
33
Жезус
7
Стерлинг
3 ×
1
Гомеш
21
Фемения
6
Мариаппа
15
Кэткарт
25
Холебас
8
Клеверли
29
Капу
16
Дукуре
18
Грэй
9
Дини
10
Саксесс
Уотфорд
Расстановка 4‑3‑3
Определился победитель старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. "Манчестер Сити" со счетом 6:0 разгромил "Уотфорд" и выиграл трофей в шестой раз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны
Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.
Обновлено в 13:32
Политика
Порошенко учредил на Украине День отца
Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, учреждающий в стране новый праздник — День отца.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Космос
Ученые ищут ключ к разгадке марсианской жизни
Шведские ученые приступили к сбору данных об ископаемых микробах в магматических породах на Земле, чтобы помочь определить, где искать марсианские окаменелости и что искать.
Обновлено в 11:14
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
Божович: «По игре „Спартак“ победил заслуженно»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Обновлено вчера в 18:38
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей.
Обновлено в 04:23
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Гаджеты
Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
Обновлено в 07:24
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Армия и оружие
США предупредили об опасности полётов над Персидским заливом
Американские дипломаты опубликовали предупреждение Федерального управления гражданской авиации США, в котором сообщается об опасности полётов гражданской авиации над Персидским заливом.
Обновлено в 06:42
Авто
Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga
Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Авто
Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения
В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено в 08:27
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Наука
Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей
Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
Обновлено в 14:38
Музыка
Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»
Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
Обновлено в 12:35