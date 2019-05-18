Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка АнглииRT на русском вчера в 13:50

Манчестер Сити — Уотфорд
6 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
22′
Абдулай Дукуре
Давид Сильва
26′
Рахим Стерлинг
38′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
55′
Давид Сильва
60′
Кевин де Брюйне
61′
66′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
66′
Роберто Перейра
Айзек Саксесс
Габриэл Жезус
68′
73′
Уилл Хьюз
Том Клеверли
Илкай Гюндоган
Лерой Сане
73′
Давид Сильва
Джон Стоунз
79′
80′
Кико Фемения
Рахим Стерлинг
81′
Рахим Стерлинг
87′
«Манчестер Сити» победил «Уотфорд» в финальном поединке Кубка Англии сезона-2018/19. Встреча, которая проходила на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 6:0 в пользу «Манчестер Сити». Дубли на счету Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса.
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