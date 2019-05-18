«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка АнглииRT на русском вчера в 13:50

«Манчестер Сити» победил «Уотфорд» в финальном поединке Кубка Англии сезона-2018/19. Встреча, которая проходила на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 6:0 в пользу «Манчестер Сити». Дубли на счету Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

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