Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд Таун» в матче АПЛГазета.Ru 11:04
"Хаддерсфилд Таун" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с крупным счетом уступил "Манчестер Сити". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт". Голами в составе победителей отметились Данило, Рахим Стерлинг и Лерой Зане.
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