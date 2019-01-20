Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче АПЛРИА Новости 10:30

"Манчестер Сити" одержал победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Манчестер Сити". Голы забили Данило (18-я минута), Рахим Стерлинг (54) и Лерой Сане (56).
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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

Матч ТВ10:24

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом»

LiveSport.ru10:24

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и закрепился на втором месте в АПЛ

Sport24.ru10:31

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд», одержав четвёртую подряд победу в АПЛ

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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Хаддерсфилд»

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Фернандиньо сделал на 9 передач больше в первом тайме, чем весь «Хаддерсфилд»

Sports.ru10:10
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Футбол

Игрок «Аталанты» сделал покер в Серии A впервые за 67 лет

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У Верратти диагностировано растяжение связок голеностопного сустава

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На Кубке Азии определился первый четвертьфиналист турнира. Сборная Вьетнама встречалась с Иорданией и добилась победы в серии пенальти.
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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо объяснил, почему он не включил Гонсало Игуаина в заявку на предстоящий матч 20-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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