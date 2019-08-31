Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро сделал дубль

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Брайтоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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