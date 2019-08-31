Футбол
Soccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро сделал дубль
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Брайтоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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Авто
Norton Dominator Street выйдет ограниченным тиражом
CarsWeek.ru вчера в 10:05
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Автоспорт
Даниил Квят: В квалификации с машиной были проблемы
F1news.ru 12:31
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева приучает 7-месячного сына к средиземноморской диете
На своей странице в сети Instagram артистка рассказала, что приучает своего 7-месячного сына к средиземноморской диете и дала ему апельсиновый сок.
Дни24 11:48
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Общество
В России вступили в силу новые правила оформления ДТП
В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru 17:12
Политика
Зеленский пообещал плохой конец куму Путина
Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.
Новый День 18:21
Авто
Стало известно, как менялись цены на LADA 4-4 за два года
Discover24 03:00
Армия и оружие
Разведка США назвала новую версию взрыва под Северодвинском
Русская Планета вчера в 07:30
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости 14:54
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Актриса призналась, что сегодня отмечает годовщину венчания. Мария Кожевникова активно ведет свой блог в Instagram.
7Дней.ру вчера в 16:00
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Матч ТВ 13:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс 29 августа в 21:55
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Происшествия
В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева
Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
Эхо Москвы 19:08
Шоу-бизнес
Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте
Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.
News.ru 14:53
Армия и оружие
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей, сотрудников, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников и воспитанниц кадетских и суворовских военных училищ, кадетских корпусов и Нахимовского военно-морского училища, а также ветеранов и школьников с Днем знаний.
ТК Звезда 17:00
Армия и оружие
Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»
Военное обозрение 12:07
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
RT на русском 15:38
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru 11:00