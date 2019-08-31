Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
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По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
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Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
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Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне
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Политика
Офис Зеленского останется на старом месте
Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.
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Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Происшествия
Суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров СпейсТим
Мещанский суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров СпейсТим. Их отправили в СИЗО на два месяца за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 15:56
Футбол
Дортмундская «Боруссия» неожиданно проиграла «Униону»
ProstoProSport 14:29
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
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Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
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Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку
Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 10:02
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Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".
РИА Новости 14:31
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Контавейт снялась с US Open, Бенчич без борьбы прошла в четвёртый круг
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт отказалась продолжить борьбу на Открытом чемпионате США.
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Samsung в сентябре представит смартфон с «водопадным» экраном
Последняя готовит смартфон Vivo Nex 3, причем утверждается, что новый тип экрана для китайской компании поставляет именно Samsung Display.
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Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
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Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
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Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
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Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
Хоккеисты ярославского "Локо" победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
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