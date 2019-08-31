Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль

В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

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