Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
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Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
РИА Новости 13:28
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Киберспорт
В Dota Underlords добавили изобретения и главарей альянсов
В ночь на 31 августа Valve выпустила обновление для Dota Underlords, с которым в игре появились новые расходуемые предметы «изобретения» и главари альянсов.
CyberSport.ru 04:00
Политика
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости 21:25
Экономика
В Эфиопии объявили о начале реформы экономики
Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM 08:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил РПЛ
Встреча восьмого тура проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.«Ростов» открыл счет в матче на 41-й минуте благодаря голу Эльдода Шомуродова.
Vprognoze.ru 12:52
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском 17:14
Хоккей
«Локо» выиграл третий Кубок мира в своей истории
Ярославский регион. Северный край 14:32
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй
Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Общество
Беглов назвал дату открытия Сада ощущений в Красногвардейском районе
Врио губернатора Петербурга назвал сроки его открытия.
Мойка78 09:50
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Кино
Звезды российского кино приедут на фестиваль в Кузбасс
Всенародно любимые артисты приедут в Кузбасс на Фестиваль народного кино.
VSE42 Новости 02:58
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском 16:12
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском 17:53
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01
Общество
В Москве завершили подготовку к отопительному сезону
В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48