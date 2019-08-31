Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро сделал дубль

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Брайтоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 12:01

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить дома «Брайтон»

Советский спортвчера в 11:55

«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии

Газета.Ruвчера в 12:09

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ, «Челси» упустил победу в игре с «Шеффилдом»

Матч ТВвчера в 11:59

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Спорт-Экспрессвчера в 12:23

Две голевые комбинации с участием Зинченко — в обзоре матча «МС» — «Брайтон»

Чемпионатвчера в 13:48

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и вышел на 1-е место в АПЛ

Sports.ruвчера в 11:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Ашберн
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Политика

Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие

Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары

Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем.
ТК Звезда вчера в 15:49
Теннис

Елена Остапенко покидает Открытый чемпионат США

GoTennis.ru вчера в 14:57
Авто

Chevy запатентовал тормозные диски с логотипом

Размещение логотипа Chevy на тормозных роторах - это простой способ заставить владельцев автомобилей американского бренда покупать новые диски непосредственно у дилеров Chevy вместо того, чтобы покупать аналоги на вторичном рынке без фирменного логотипа.
CarsWeek.ru вчера в 13:42
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости вчера в 10:40
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Музыка

Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК вчера в 16:52
Происшествия

«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

РИА Новости 01:00
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Здоровье

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Политика

Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Армия и оружие

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Происшествия

Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском вчера в 12:06
Общество

Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам

Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Происшествия

Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет

Спасатели вытащили из воды частный вертолет (автожир), упавший в Клязьминское водохранилище.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию

Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Недвижимость

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Армия и оружие

Эрдоган предупредил США об отсутствии терпения по Сирии

Эрдоган подчеркнул, что у Турции практически не осталось времени и терпения в вопросе операции.
IslamNews вчера в 21:14
Политика

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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