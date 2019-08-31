Футбол
Евро-футбол.ру«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»
«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ. Поделив очки во втором туре с «Тоттенхэмом», команда Александра Зинченко обыграла «Борнмут» в последний игровой день.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.
RT на русском 11:40
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
РИА Новости 12:33
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Футбол
«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии
В Лондоне на стадионе "Олимпийский" прошел матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" - "Норвич Сити".
Газета.Ru 12:09
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Футбол
Владимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.
Спорт-Экспресс 06:43
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Культура
Ричарду Гиру исполнилось 70 лет
31 августа американский актёр Ричард Гир отмечает 70-летие.
Культуромания 11:14
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R вчера в 11:00
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Футбол
Осорио: «Сразу захотелось стать частью „Зенита“»
Евро-футбол.ру 12:55