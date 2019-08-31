Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»

«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ. Поделив очки во втором туре с «Тоттенхэмом», команда Александра Зинченко обыграла «Борнмут» в последний игровой день.
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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

Sport24.ru12:01

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить дома «Брайтон»

Советский спорт11:55

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и вышел на 1-е место в АПЛ

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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Спорт-Экспресс12:23

«Ман Сити» одержал разгромную победу над «Брайтоном»

Газета.Ru12:03

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ, «Челси» упустил победу в игре с «Шеффилдом»

Матч ТВ11:59
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
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Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

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«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии

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Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»

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Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

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Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
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Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

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Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
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