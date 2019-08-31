Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»

«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ. Поделив очки во втором туре с «Тоттенхэмом», команда Александра Зинченко обыграла «Борнмут» в последний игровой день.
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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 12:01

«Ман Сити» одержал разгромную победу над «Брайтоном»

Газета.Ruвчера в 12:03

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Спорт-Экспрессвчера в 12:23

Две голевые комбинации с участием Зинченко — в обзоре матча «МС» — «Брайтон»

Чемпионатвчера в 13:48

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ, «Челси» упустил победу в игре с «Шеффилдом»

Матч ТВвчера в 11:59

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить дома «Брайтон»

Советский спортвчера в 11:55

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и вышел на 1-е место в АПЛ

Sports.ruвчера в 11:54
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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

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Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия

На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус

В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК вчера в 14:39
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Футбол

Игрок «Наполи» Кулибали извинился за автогол в матче с «Ювентусом»

Газета.Ru 00:10
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия

«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

РИА Новости 01:00
Политика

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Гаджеты

Apple выпустит специальную метку для поиска вещей

В начале июня один из разработчиков нашел в бета-версии мобильной операционной системы iOS 13 ссылки на устройство Apple Tag.
Ореанда-Новости вчера в 16:33
Здоровье

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru вчера в 07:46
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Теннис

Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертый раунд открытого чемпионата США по теннису (US Open), переиграв в трех сетах Ника Кирьоса из Австралии.
Российская газета 00:30
Общество

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве

Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс вчера в 08:14
Политика

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия вчера в 14:34
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Гаджеты

Названы 10 лучших недорогих игровых ноутбуков 2019 года

Специалисты назвали 10 лучших игровых ноутбуков 2019 года.
Территория новостей 01:06
Происшествия

Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка

Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Авто

В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа

На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
За рулем Кубань вчера в 09:58
Политика

Эрдоган: Турция останется в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Армия и оружие

Боевики ВСУ не дают тушить объятый огнем Коминтерново — ДНР

REGNUM 00:13
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Армия и оружие

Киев уличил сепаратистов в обстреле своих позиций в Донбассе

Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины.
News.ru вчера в 12:22
Здоровье

Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов

Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец вчера в 05:12
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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