Футбол
Евро-футбол.ру«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»
«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ. Поделив очки во втором туре с «Тоттенхэмом», команда Александра Зинченко обыграла «Борнмут» в последний игровой день.
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Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ
Sport24.ruвчера в 12:01
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Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
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В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
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Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
В начале июня один из разработчиков нашел в бета-версии мобильной операционной системы iOS 13 ссылки на устройство Apple Tag.
Ореанда-Новости вчера в 16:33
Здоровье
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Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
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Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open
Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертый раунд открытого чемпионата США по теннису (US Open), переиграв в трех сетах Ника Кирьоса из Австралии.
Российская газета 00:30
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
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Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс вчера в 08:14
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Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Гаджеты
Названы 10 лучших недорогих игровых ноутбуков 2019 года
Специалисты назвали 10 лучших игровых ноутбуков 2019 года.
Территория новостей 01:06
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Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
За рулем Кубань вчера в 09:58
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
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Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины.
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Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец вчера в 05:12