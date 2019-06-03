Футбол
«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евроСоветский спорт 04:31
Горожане намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. Бавария пока раздумывает над предложением.
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»
Sport24.ruвчера в 06:12
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Прокуратура Нижневартовска направила в суд дело 21-летнего сотрудника банка, который украл более 950 тыс. руб. по поддельным кредитным договорам.
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Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
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Армия и оружие
Сирийская армия штурмует границу провинции Идлиб
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Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
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Футбол
СМИ: «Барселона» выставит Коутинью и еще шесть игроков на трансфер
По информации СМИ, "Барселону" могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.
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Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
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Генерал СК Никандров вышел из колонии
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В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб
В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
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В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
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Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
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Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
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