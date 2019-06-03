Футбол

«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евроСоветский спорт 04:31

Горожане намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. Бавария пока раздумывает над предложением.
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«Ман Сити» готов предложить 56 млн евро за Канселу

Soccer.ru06:07

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:19

«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро

Советский спорт04:31

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Матч ТВ04:14

Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри

Спорт-Экспрессвчера в 21:02

«Ман Сити» не продаст Сане дешевле 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:55

Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»

Sport24.ruвчера в 06:12
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Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Убийца экс-помощника ростовского депутата забыл об изнасиловании

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн руб. на свадьбу

Прокуратура Нижневартовска направила в суд дело 21-летнего сотрудника банка, который украл более 950 тыс. руб. по поддельным кредитным договорам.
Обновлено в 04:49
Единоборства

Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым

Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Число жертв иркутского маньяка-насильника возросло до 24-х

Иркутские следователи выявили новых жертв в деле серийного насильника.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Обновлено в 02:33
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский назначил Кучму представителем по Донбассу

Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала

Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 05:00
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до четырех

Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

Сирийская армия штурмует границу провинции Идлиб

Обновлено вчера в 07:15
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Футбол

СМИ: «Барселона» выставит Коутинью и еще шесть игроков на трансфер

По информации СМИ, "Барселону" могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.
Обновлено в 05:44
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб

В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13

Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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