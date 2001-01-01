Футбол

«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.
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Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

Sports.ru09:39

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

Чемпионат11:23

СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:38

СМИ: «Манчестер Сити» видит в защитнике «Лестера» Магуайре замену Компани

ProstoProSport07:01

«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Советский спорт11:34

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Sportbox.RU02:39

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Матч ТВ02:39
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Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

Обновлено в 11:41
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика

Посольство РФ направило ноту в Британию из-за публикаций о Солсбери

Посольство России направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные в статье Guardian по случившемуся в Солсбери.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе

Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:24
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Жители Триполи останутся без водоснабжения из-за нападения боевиков

Служба управления водоснабжением на участке эль-Хасауна - эль-Джифара рукотворной реки Ливии сообщила о прекращении водоснабжения в Триполи и некоторых городах центрального и западного районов из-за нападения вооруженной группировки, которая вынудила работников перекрыть клапаны управления потоком, следует из заявления службы.
Обновлено вчера в 21:23
Хоккей

Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника

Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией

Ранее в проекте Нaучно-технической организации НАТО появилась информация, что руководство Североатлантического альянса намерено изучить опыт ВСУ в борьбе с так называемыми "российскими тактиками гибридной войны".
Обновлено в 12:51
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства

Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:49
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионе

Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе.
Обновлено в 10:49
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Кино

В Каннах продолжают представлять новые фильмы

На Каннском фестивале представили еще несколько новых кинолент.
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Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
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Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
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