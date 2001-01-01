Футбол
«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36
По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 11-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Политика
Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом
Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Политика
Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Гаджеты
Специалисты назвали людские привычки, которые приводят к поломке телефонов
На первом месте по количеству поломок стоят физические повреждения смартфона.
Обновлено в 08:25
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Кино
Финал «Игры престолов» установил рекорд
Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено в 05:07
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Здоровье
В Михайловке создана единая клинико-диагностическая лаборатория
По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в помещении филиала клинико-диагностической лаборатории проведен капитальный ремонт и установлено современное оборудование.
Обновлено в 05:55
Политика
Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Общество
«Нам доверяют самое ценное — кадры»
Цель № 1, считают эксперты, — выровнять возможности роста, выстроить систему моральных вознаграждений и в целом систему работы с кадровым потенциалом.
Обновлено в 18:23
Футбол
Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 16:01
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Космос
Разработка Самарского университета поможет изучить атмосферу Марса
Виброизоляторы из металлорезины защитят от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020".
Обновлено в 08:49
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout
Компания Skoda анонсировала новую модификацию для обновленной модели Superb — «внедорожное» исполнение Scout.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Спартак» купит вратаря «Арсенала»
Обновлено в 08:12
Политика
Кремль прокомментировал слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма не существует.
Обновлено в 07:44
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Авто
Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента
В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Наука
Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником
Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13