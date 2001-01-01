Футбол

«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 11-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.
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Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

Sports.ru09:39

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

Чемпионат11:23

СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:38

СМИ: «Манчестер Сити» видит в защитнике «Лестера» Магуайре замену Компани

ProstoProSport07:01

«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Советский спорт11:34

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Sportbox.RU02:39

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Матч ТВ02:39
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Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

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Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
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Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
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На первом месте по количеству поломок стоят физические повреждения смартфона.
Обновлено в 08:25
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено в 05:07
Общество

Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено в 20:17
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Здоровье

В Михайловке создана единая клинико-диагностическая лаборатория

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в помещении филиала клинико-диагностической лаборатории проведен капитальный ремонт и установлено современное оборудование.
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Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Общество

«Нам доверяют самое ценное — кадры»

Цель № 1, считают эксперты, — выровнять возможности роста, выстроить систему моральных вознаграждений и в целом систему работы с кадровым потенциалом.
Обновлено в 18:23
Футбол

Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 16:01
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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Разработка Самарского университета поможет изучить атмосферу Марса

Виброизоляторы из металлорезины защитят от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020".
Обновлено в 08:49
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Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто

Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout

Компания Skoda анонсировала новую модификацию для обновленной модели Superb — «внедорожное» исполнение Scout.
Обновлено в 05:29
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Футбол

«Спартак» купит вратаря «Арсенала»

Обновлено в 08:12
Политика

Кремль прокомментировал слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма не существует.
Обновлено в 07:44
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Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
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Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
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Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
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В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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