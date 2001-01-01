«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 11-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.

Политика Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.

Политика Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Кино Финал «Игры престолов» установил рекорд Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.

Общество Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

Здоровье В Михайловке создана единая клинико-диагностическая лаборатория По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в помещении филиала клинико-диагностической лаборатории проведен капитальный ремонт и установлено современное оборудование.

Политика Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество «Нам доверяют самое ценное — кадры» Цель № 1, считают эксперты, — выровнять возможности роста, выстроить систему моральных вознаграждений и в целом систему работы с кадровым потенциалом.

Футбол Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Космос Разработка Самарского университета поможет изучить атмосферу Марса Виброизоляторы из металлорезины защитят от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020".

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Авто Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout Компания Skoda анонсировала новую модификацию для обновленной модели Superb — «внедорожное» исполнение Scout.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Политика Кремль прокомментировал слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма не существует.

Культура Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер» Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Наука Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.

Авто Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.