Футбол
«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36
По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.
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