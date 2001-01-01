Футбол

«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену КомпаниБомбардир.ру 12:36

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта». В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола.
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Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

Sports.ru09:39

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

Чемпионат11:23

СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:38

СМИ: «Манчестер Сити» видит в защитнике «Лестера» Магуайре замену Компани

ProstoProSport07:01

«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Советский спорт11:34

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Sportbox.RU02:39

СМИ: Магуайр – приоритетная цель «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно

Матч ТВ02:39
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Происшествия

В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Общество

Столичный департамент образования обязали выплатить около десяти млн рублей компании, которую связывают с Пригожиным

Арбитражный суд Москвы обязал столичный департамент образования выплатить около десяти миллионов рублей компании, которую связывают с Евгением Пригожиным.
Обновлено в 13:00
Футбол

Новым главным тренером «Брайтона» стал Поттер

Клуб английской футбольной премьер-лиги "Брайтон" на своем сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера.
Обновлено в 11:57
Общество

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Португалии восемь полицейских осудили за оскорбление выходцев из Африки

Суд приговорил восемь сотрудников португальской полиции к различным срокам наказания за неправомерные действия в отношении шестерых выходцев из африканских стран, сообщает издание Diario de Noticias.
Обновлено в 14:47
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Портативный SSD Silicon Power B75 Pro выпускается объемом до 2 ТБ

Обновлено в 09:23
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Кино

Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале «Игра престолов», оказался шокирован судьбой своего персонажа.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

США передали Украине два контрбатарейных радара

В Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»

«Локомотив» сообщил, что покажет финальный матч Олимп-Кубка России на своем стадионе.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
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