Футбол

«Манчестер Сити» провел чемпионский парадSoccer.ru 17:22

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала фотографии с торжественного парада. В ходе мероприятия команда проехалась по городу на автобусе и представила болельщикам три трофея, которые завоевала в этом сезоне - Кубок Англии, Кубок Лиги и трофей победителей АПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» провел чемпионский парад

Soccer.ru17:22

Игроки «Манчестер Сити» уронили кубок АПЛ с балкона

Газета.Ru16:27

«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад

Чемпионат15:55

«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи

Бомбардир.ру15:43

Игроки «Манчестер Сити» опять разбили трофей АПЛ. На этот раз они уронили его с балкона

Спорт-Экспресс16:23

🏆В Манчестере прошел чемпионский парад «Ман Сити»

Sports.ru15:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека

Обновлено в 00:30
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб

Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
Обновлено в 18:15
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Обновлено в 15:12
Политика

Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы

Обновлено в 16:30
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства

Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:49
Наука

Ученые усомнились в расшифровке манускрипта Войнича

Бристольский университет убрал со своего сайта недавнее объявление о расшифровке знаменитого манускрипта Войнича и заявил, чте не имеет отношения к этому исследованию.
Обновлено 17 мая в 17:22
Авто

В России растет спрос на автомобили с пробегом

Обновлено в 07:57
Экономика

Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным

Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Экономика

Правительство планирует увеличить пошлину за выдачу вида на жительство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, увеличивающего госпошлину за выдачу вида на жительство до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное