Футбол

«Манчестер Сити» провел чемпионский парадSoccer.ru вчера в 17:22

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала фотографии с торжественного парада. В ходе мероприятия команда проехалась по городу на автобусе и представила болельщикам три трофея, которые завоевала в этом сезоне - Кубок Англии, Кубок Лиги и трофей победителей АПЛ.
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Игроки «Манчестер Сити» разбили кубок АПЛ после чемпионского парада

Sport24.ruвчера в 19:31

«Манчестер Сити» провел чемпионский парад

Soccer.ruвчера в 17:22

Игроки «Манчестер Сити» опять разбили трофей АПЛ. На этот раз они уронили его с балкона

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад

Чемпионатвчера в 15:55

«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи

Бомбардир.рувчера в 15:43

Игроки «Манчестер Сити» уронили кубок АПЛ с балкона

Газета.Ruвчера в 16:27

🏆В Манчестере прошел чемпионский парад «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 15:17
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Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министра

В понедельник, 20 мая, на Украине состоялась инаугурация Владимира Зеленского Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ранее заявивший о своей отставке, потребовал от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера и новый состав кабмина, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы

Рубль поддерживает налоговый период

После достижения недельного минимума 71,89 стабилизировалась на уровне 72,00 руб. На американской сессии нефть подешевела до $71,58 за баррель, при этом рубль проигнорировал её падение.
Обновлено в 00:05
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Под Смоленском подняли Ил-2, потерпевший крушение во времена ВОВ

Заключительный этап совместных работ специалистов Экспедиционного Центра Минобороны, военнослужащих инженерных войск ЗВО и представителей ООД «Поисковое движение России» из Московской и Смоленской областей на месте падения штурмовика Ил-2 №1876757 прошел в Глинковском районе Смоленской области.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Агент Бэйла отреагировал на напряженную ситуацию с тренером «Реала»

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался относительно слов наставника "сливочных" Зинедина Зидана о его подопечном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:31
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

Состояние 13 учеников младших классов, отравившихся в райцентре Чаны Новосибирской области неустановленным пока веществом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.
Обновлено в 00:16
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Морпех с доставкой: десантные корабли оборудуют для перевозки катеров

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков

В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Супруга Юрия Жиркова отметила свой юбилей с размахом

На вечеринку пригласили Игоря и Екатерину Смольниковых, бывшую супругу Александра Кержакова Милану Тюльпанову и футболистов «Зенита».
Обновлено в 00:31
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Художник превратил BMW i8 в произведение искусства

Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Канцлер Австрии выступил за отставку главы МВД

Себастьян Курц обвинил министра в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы Канцлер Австрии Себастьян Курц предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля.
Обновлено вчера в 14:23
Авто

Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено вчера в 12:49
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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