Футбол
«Манчестер Сити» провел чемпионский парадSoccer.ru вчера в 17:22
Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала фотографии с торжественного парада. В ходе мероприятия команда проехалась по городу на автобусе и представила болельщикам три трофея, которые завоевала в этом сезоне - Кубок Англии, Кубок Лиги и трофей победителей АПЛ.
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«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи
Бомбардир.рувчера в 15:43
Игроки «Манчестер Сити» опять разбили трофей АПЛ. На этот раз они уронили его с балкона
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Кино
Племянница Флеминга назвала кандидатов на роль Джеймса Бонда
Внучатая племянница Иэна Флеминга, автора книг о Джеймсе Бонде, Хермайони Флеминг назвал трёх актёров, которые могли бы сыграть агента 007 после Дэниела Крейга.
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Политика
Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Тверской области десятилетний мальчик пропал без вести
Правоохранительные органы разыскивают десятилетнего мальчика, который в понедельник ушел из дома и пропал в Тверской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»
Поклонники «Игры престолов» продолжают обсуждать события последней серии шоу и даже требовать ремейка целого сезона, а актеры уже пробуют начинать новую жизнь вне Вестероса.
Обновлено в 01:26
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено 19 мая в 04:39
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Экономика
Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%
В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка
Новый способ хищения с банковских карт Сбербанка придумали мошенники. С помощью этого метода злоумышленники похищали средства еще год назад.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Виктор Паздников назначен и.о. зампреда правительства Забайкалья
21 мая глава Забайкальского края Александр Осипов назначил Виктора Паздникова исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства с испытательным сроком 3 месяца.
Обновлено в 01:34
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.
Обновлено вчера в 13:10
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Экономика
Потери бюджета от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд
Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате.
Обновлено в 02:10
Экономика
Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян
В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского
Исполнявшую обязанности главы Минздрава Украины Ульяну Супрун накануне сразу после церемонии инаугурации заметили в аэропорту, ожидающей посадки на рейс во Франкфурт.
Обновлено в 02:27
Хоккей
В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09