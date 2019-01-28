Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛRT на русском 17:07

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 24-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
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Агуэро стал автором самого быстрого гола «Манчестер Сити» в АПЛ за последние 5 лет

Матч ТВ21:34

29 января. «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Обзор матча

Чемпионат17:55

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: остановят ли «сороки» «горожан»?

Все про Спорт рувчера в 07:45

Сверхбыстрый гол Агуэро не позволил «Ман Сити» набрать очки в Ньюкасле

Евро-футбол.ру16:54

Бенитес – крушитель сотых матчей Гвардиолы и Моуринью в АПЛ

Sports.ru20:45

Гол Рондона помог «Ньюкаслу» обыграть «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс16:53

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз на АПЛ 29 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено в 16:30
Происшествия

Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке

Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 22:13
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Политика

Нет доверия: «ядерная пятерка» отказалась от совместного заявления

Страны "ядерной пятерки" отказались от совместного заявления на конференции в Пекине. Причина – углубление дефицита доверия.
Обновлено в 22:10
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Обновлено в 13:41
ЖКХ

В Барнауле более 200 домов и социальных объектов остались без тепла

Коммунальная авария в Барнауле в ночь на среду оставила без тепла и горячей воды более 200 домов и социально значимых объектов, сообщает пресс- служба мэрии.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

Обновлено в 16:49
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Общество

Суд признал незаконным продление ареста первому вице-мэру Сочи

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на три месяца ареста первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и других фигурантов дела о коррупции, заявил ТАСС адвокат вице-мэра Игорь Исаев.
Обновлено в 15:40
Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли

Выручка Apple по итогам I квартала 2019 финансового года, завершившегося 29 декабря, составила $84,31 млрд, что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 17:43
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.
Обновлено в 21:24
Космос

Первый в 2019 году пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции состоится 14 марта, сообщил РИА Новости генеральный конструктор пилотируемых комплексов, академик РАН Евгений Микрин.
Обновлено в 19:09
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Обновлено в 03:39
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России.
Обновлено в 09:20
Экономика

Расходы россиян на коммунальные услуги выросли на 7%

Россияне стали тратить больше на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Обновлено в 14:00
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Музыка

Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Общество

Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников

Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Политика

Демократы США готовят меры против повторного снятия российских санкций

Демократы палаты представителей конгресса США опасаются, что минфин вновь может снять санкции с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, поэтому готовы предпринять законодательные инициативы, чтобы не допустить этого, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Наука

Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка

Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Политика

FT: Путин и Трамп беседовали без переводчика на саммите G20

Обновлено в 18:11
Спорт

Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:12
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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