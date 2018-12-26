Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в 19-м туре АПЛ
RT на русском
12:02

Лестер — Манчестер Сити
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
19′
Харри Магуайр
58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
63′
70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
78′
Рикарду Перейра
81′
83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
88′
89′
Фабиан Делф
90′
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Лестера» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Лестера» отличились Марк Олбрайтон и Рикарду.
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