Футбол

«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд в чемпионате Англии
РБК
вчера в 12:34

Лестер — Манчестер Сити
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
19′
Харри Магуайр
58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
63′
70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
78′
Рикарду Перейра
81′
83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
88′
89′
Фабиан Делф
90′
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии на выезде уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела второе поражение подряд в Премьер-лиге. В выходные «горожане» на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).
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