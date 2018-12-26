«Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии на выезде уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела второе поражение подряд в Премьер-лиге. В выходные «горожане» на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).

«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд в чемпионате Англии

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