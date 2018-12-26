Футбол
«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд в чемпионате Англии
«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд в чемпионате АнглииРБКвчера в 12:34
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
|14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
|19′
Харри Магуайр
|58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
|63′
|70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
|77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
|78′
Рикарду Перейра
|81′
|83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
|87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
|88′
|89′
Фабиан Делф
|90′
Серхио Агуэро
|34%
|Владение мячом
|66%
|70%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|5
|5
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
14
Перейра
5
Морган
15
Магуайр
3
Чилуэлл
7
Грэй
24
Менди
25
Ндиди
11
Олбрайтон
20
Окадзаки
2
Симпсон
31
Сантана
3
Данило
5
Стоунз
14
Лапорт
18
Делф
21
Сильва
8
Гюндоган
26
Марез
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии на выезде уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела второе поражение подряд в Премьер-лиге. В выходные «горожане» на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).
РБКвчера в 12:34
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Sport24.ruвчера в 14:36
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