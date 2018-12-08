Футбол

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ
Российская газета
15:40

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Отличились Нголо Канте и Давид Луиз - 2:0. "Челси" - самый неудобный соперник для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
Российская газета15:40

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» уступил «Челси» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии

Газета.Ru14:23

«Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии

Советский спорт14:23

«Челси» победил «Манчестер Сити» благодаря голам Канте и Луиза

Спорт-Экспресс14:23

«Челси» — «Манчестер Сити» — 2:0, Азар, Канте, Давид Луис, голы

Чемпионат15:06

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне в АПЛ

Матч ТВ14:22

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ с апреля

Sport24.ru14:23

Только «Ливерпуль» идет без поражений в этом сезоне АПЛ. Уже 16 матчей

Sports.ru14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 20:54
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 17:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 18:46
Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:44
Футбол

«Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси»

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Обновлено в 15:44
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено в 12:36
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 13:22
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 14:43
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.
Обновлено в 12:37
Футбол

Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Обновлено в 15:07
Футбол

Миодраг Божович: «Сегодня была лучшая поддержка»

Обновлено в 09:50
Футбол

Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии

Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.
Обновлено в 19:40
ещё по теме
Главное