Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять летSport.ru вчера в 13:29

Один из самых перспективных украинских футболистов Александр Зинченко, который выступает в составе английского "Манчестер Сити", может остаться на Туманном Альбионе ещё на пять лет.
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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет, пишут СМИ

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Гвардьола сделает щедрое предложение украинскому защитнику

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