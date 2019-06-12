Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять летSport.ru вчера в 13:29
Один из самых перспективных украинских футболистов Александр Зинченко, который выступает в составе английского "Манчестер Сити", может остаться на Туманном Альбионе ещё на пять лет.
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Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
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Общество
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12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
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В Новосибирске неизвестные залили иномарку кислотой
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Общество
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Обновлено в 03:32
Общество
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Стало известно, что Россия потребовала за задержанное эстонское судно
Задержанное пограничниками России эстонское рыболовное судно Roxen останется под арестом в морском рыбном порту Калининграда, если эстонская сторона не внесет необходимую сумму залога.
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Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
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Появились первые фото АПЛ «Борей» в новом облике
В Сети впервые появились качественные фото корабля, позволяющие оценить изменения в его облике.
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Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
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В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
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Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
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Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
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Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».
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Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
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