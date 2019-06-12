Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять летSport.ru 13:29

Один из самых перспективных украинских футболистов Александр Зинченко, который выступает в составе английского "Манчестер Сити", может остаться на Туманном Альбионе ещё на пять лет.
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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет, пишут СМИ

РИА Новости13:57

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Sport.ru13:29

СМИ: Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс12:20

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Нева Спорт11:45

СМИ: «Манчестер Сити» предложит Зинченко новый контракт

Матч ТВ11:08

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Чемпионат12:39

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на 5 лет

Sports.ru11:59
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