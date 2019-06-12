Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять летSport.ru 13:29
Один из самых перспективных украинских футболистов Александр Зинченко, который выступает в составе английского "Манчестер Сити", может остаться на Туманном Альбионе ещё на пять лет.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Финансы
Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
Сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле с 13 июня, сообщает центральный банк страны.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода
Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено в 13:06
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Экономика
Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис
Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Теннис
Гаспарян проиграла во втором круге турнира в Хертогенбосе
Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч долларов. В матче второго круга россиянка проиграла бельгийке Грит Миннен.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream
Лазарев в среду, 12 июня, поздравил соотечественников с праздником Дня России, а также добавил, что в честь этого на Красной площади пройдет концерт, на сцене которого будет впервые представлена русскоязычная версия песни Scream.
Обновлено в 16:51
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили церковный дом УПЦ под Киевом
"После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма", — сообщили в епархии.
Обновлено в 13:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа
Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено в 04:44
Общество
В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни
Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16