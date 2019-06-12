«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять летSport.ru 13:29

Один из самых перспективных украинских футболистов Александр Зинченко, который выступает в составе английского "Манчестер Сити", может остаться на Туманном Альбионе ещё на пять лет.

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«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

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