Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с ЗинченкоРоссийская газета 08:03
Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Политика
Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников
Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот.
Обновлено в 07:43
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено вчера в 12:43
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Авто
Новый Volkswagen T-Roc Cabrio показали на видео
Новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio заметно отличается от компактного кроссовера, на базе которого он был построен.
Обновлено в 01:54
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
В Госдепе рассказали, о чем Трамп хочет поговорить с Путиным в Осаке
Лидеры России и США могут пообщаться на полях саммита G20 в Японии Президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в японской Осаке планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:30
Космос
Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик
Обновлено вчера в 01:38
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено в 18:26
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В «Сибавтобане» введено наблюдение
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Выполнить форму: чем примечательна выставка «Ле-Бурже-2019»
В Париже близится к завершению 53-й авиасалон «Ле-Бурже», и события уже закончившихся бизнес-дней мероприятия позволяют говорить о наличии признаков серьезных предстоящих перемен в мировой авиационной промышленности, структура которой к 2030 году может оказаться совсем иной, чем мы наблюдаем сейчас, перед 2020-м.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45