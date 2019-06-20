Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с ЗинченкоРоссийская газета 08:03
Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине скончался жестоко избитый в Черкассах журналист
Обновлено в 03:59
Здоровье
Путин рассказал, как решать проблемы здравоохранения
Глава российского государства Владимир Путин в ходе Прямой линии обсудил с жителями основные проблемы сферы здравоохранения и пути дальнейшего развития этой социально значимой сферы.
Обновлено в 07:09
Общество
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Вернувшийся Boeing успешно приземлился в Симферополе
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Экономика
«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии
«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Политика
Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Общество
Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером
Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Финансы
Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России
Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.
Обновлено в 15:50
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47