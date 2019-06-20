Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с ЗинченкоРоссийская газета 08:03

Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
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Зинченко продлил контракт с «Ман Сити». Три года назад он играл за «Уфу»

Sport24.ru16:45

Зинченко: трудно рассказать, насколько рад заключению контракта с «Ман Сити»

Чемпионат08:11

Александр Зинченко: «„Манчестер“ дает все для развития»

Спорт-Экспресс08:18

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

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«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Sportbox.RU07:31

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Матч ТВ07:31

Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Советский спорт06:49
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В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

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«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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На Украине скончался жестоко избитый в Черкассах журналист

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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

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Глава российского государства Владимир Путин в ходе Прямой линии обсудил с жителями основные проблемы сферы здравоохранения и пути дальнейшего развития этой социально значимой сферы.
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Общество

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
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Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Вернувшийся Boeing успешно приземлился в Симферополе

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
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«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
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Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Политика

Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии

Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.
Обновлено в 17:12
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Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
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Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
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Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.
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Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
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Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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