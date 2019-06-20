Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с ЗинченкоРоссийская газета 08:03
Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дима Билан отказался продюсировать родную сестру
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика
Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии
Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика
На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин назвал единственный способ борьбы с ленью
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал единственный возможный способ борьбы с ленью.
Обновлено в 09:07
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Донбассе
Во время традиционного пресс-подхода после Прямой линии президент РФ прокомментировал журналистам ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:19
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Запомнить все: в УК включат статью об осквернении памятников воинам
Минобороны разработало два законопроекта, объединенных в один пакет («Известия» ознакомились с копиями документов), где предлагает добавить в УК новую статью об ответственности за противоправные действия против «символов воинской славы России».
Обновлено в 12:35
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18