Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с ЗинченкоРоссийская газета 08:03

Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Sportbox.RU07:31

Зинченко: «Еще 5 лет в „Манчестер Сити“ — для меня это честь»

Sport24.ru07:45

Александр Зинченко: «„Манчестер“ дает все для развития»

Спорт-Экспресс08:18

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

Soccer.ru07:07

Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Советский спорт06:49

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Матч ТВ07:31

Зинченко: трудно рассказать, насколько рад заключению контракта с «Ман Сити»

Чемпионат08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дима Билан отказался продюсировать родную сестру

Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 12:40
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии

Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин назвал единственный способ борьбы с ленью

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал единственный возможный способ борьбы с ленью.
Обновлено в 09:07
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Донбассе

Во время традиционного пресс-подхода после Прямой линии президент РФ прокомментировал журналистам ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

Обновлено в 00:03
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Запомнить все: в УК включат статью об осквернении памятников воинам

Минобороны разработало два законопроекта, объединенных в один пакет («Известия» ознакомились с копиями документов), где предлагает добавить в УК новую статью об ответственности за противоправные действия против «символов воинской славы России».
Обновлено в 12:35
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский отменил 159 указов своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное