Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с УокеромБомбардир.ру вчера в 10:44
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с защитником Кайлом Уокером. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года. Англичанин перешел в «Сити» из «Тоттенхэма» в 2017 году за 52,7 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Стартовала прямая линия с Путиным
Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено в 05:08
Экономика
Детские пособия в России будут увеличены
Недавно для семей, где родился первый и второй ребёнок ввели новое пособие, сумма которого составляет прожиточный минимум для ребёнка согласно региону проживания семьи.
Обновлено в 08:35
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Авто
Skoda отзывает в России 24 автомобиля
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Кино
Саша Белый может стать героем детского фильма
Обновлено в 09:13
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал отравление Бари Алибасова фикцией
Вчера на телеэкраны вышел новый выпуск ТВ-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором главным участником стал недавно выписавшийся из клиники Бари Алибасов.
Обновлено в 03:11
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
«Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин вспомнил об офшорах Грудинина
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед
В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах
Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» высказался о реализации мусорной реформы.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Экономика
Совет директоров Ак Барс Банка обновился на треть
Акционеры Ак Барс Банка на своем годовом собрании проголосовали за внесение изменений в список членов совета директоров организации, в который ходит 12 человек.
Обновлено в 06:47
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер
Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна верхнего этажа в Париже.
Обновлено в 09:21
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин заявил, что власти РФ не забыли о Вышинском
Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли добиться возвращения задержанного на Украине Кирилла Вышинского до встречи главы РФ и Украины Владимира Зеленского, обменяв на украинцев, например, Олега Сенцова, моряков или других.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50