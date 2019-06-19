Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с УокеромБомбардир.ру 10:44
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с защитником Кайлом Уокером. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года. Англичанин перешел в «Сити» из «Тоттенхэма» в 2017 году за 52,7 миллиона евро.
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