Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с УокеромБомбардир.ру 10:44
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с защитником Кайлом Уокером. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года. Англичанин перешел в «Сити» из «Тоттенхэма» в 2017 году за 52,7 миллиона евро.
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Общество
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Обновлено в 10:19
Экономика
Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку
Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.
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Пособия на ребенка увеличат в сотни раз
В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.
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Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
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Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
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Трамп считает, что может уволить главу ФРС
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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
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Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
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