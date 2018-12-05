Футбол
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матча
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матчаЕвро-футбол.ру00:36
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
|40′
Лерой Сане
|51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
|52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
|63′
|73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
|75′
|83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
|85′
|89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
|90′
Эдерсон Сантана
|28%
|Владение мячом
|72%
|65%
|Процент точных передач
|88%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|11
|8
|Отборы
|6
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
26
Фостер
21
Фемения
27
Кабаселе
15
Кэткарт
25
Холебас
20
Кина
7
Деулофеу
16
Дукуре
37
Перейра
18
Грэй
9
Дини
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
5
Стоунз
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
26
Марез
14
Лапорт
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Подопечные Хосепа Гвардиолы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 21 поединка (18 побед, 3 ничьих).
Евро-футбол.ру00:36
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