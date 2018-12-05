Футбол

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матча
Евро-футбол.ру
00:36

Уотфорд — Манчестер Сити
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
40′
Лерой Сане
51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
63′
73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
75′
83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
85′
89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
90′
Эдерсон Сантана
Подопечные Хосепа Гвардиолы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 21 поединка (18 побед, 3 ничьих).
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