Футбол
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матча
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матчаЕвро-футбол.ру00:36
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
|40′
Лерой Сане
|51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
|52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
|63′
|73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
|75′
|83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
|85′
|89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
|90′
Эдерсон Сантана
|28%
|Владение мячом
|72%
|65%
|Процент точных передач
|88%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|11
|8
|Отборы
|6
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
26
Фостер
21
Фемения
27
Кабаселе
15
Кэткарт
25
Холебас
20
Кина
7
Деулофеу
16
Дукуре
37
Перейра
18
Грэй
9
Дини
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
5
Стоунз
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
26
Марез
14
Лапорт
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Подопечные Хосепа Гвардиолы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 21 поединка (18 побед, 3 ничьих).
Евро-футбол.ру00:36
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Футбол
Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»
Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:11
Футбол
Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва
Обновлено в 03:15
Футбол
Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре
На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Обновлено в 02:51
Футбол
Стало известно имя нового главного тренера «Атлетика»
Обновлено в 03:22
Футбол
Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»
Обновлено в 02:31
Футбол
Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 03:28
Футбол
Геннадий Орлов: «Семак выдавил максимум из такого состава „Зенита“»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита».
Обновлено в 03:27
Футбол
Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Футбол
Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
Футбол
Черчесов стал тренером года в России
По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
Обновлено в 01:42
Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»
Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»
"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
Обновлено в 02:18
Футбол
РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома
Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии
Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Три матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду
"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" домашними матчами в среду начнут борьбу за выход в 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу.
Обновлено в 01:35