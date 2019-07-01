Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезонНева Спорт 07:07
В прошлом сезоне спонсором «Манчестер Сити» была компания Nike, но с 1 июля ее место займет Puma. Соглашение с Puma рассчитано на десять лет, за которые «Сити»получит 760 миллионов евро. Ранее фотография домашней формы петербургского «Зенита» на сезон-2019/20 была опубликована в интернете.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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В Канске ввели режим ЧС вследствие наводнения
В Канске сотни домов были затоплены из-за ливня, введен режим ЧС.
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Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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В России изменились правила продажи молочных продуктов
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Пресс-секретаря Ural Music Night уволили
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Названы цены и комплектации семиместного Mitsubishi Outlander для России
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
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