Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезонНева Спорт 07:07

В прошлом сезоне спонсором «Манчестер Сити» была компания Nike, но с 1 июля ее место займет Puma. Соглашение с Puma рассчитано на десять лет, за которые «Сити»получит 760 миллионов евро. Ранее фотография домашней формы петербургского «Зенита» на сезон-2019/20 была опубликована в интернете.
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«Манчестер Сити» презентовал домашнюю и гостевую форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт05:10

«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2019/20

Sport24.ru04:54

«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2019/20

Газета.Ru05:43

«Манчестер Сити» представил свою новую форму на сезон 2019/2020. ФОТО

Sport.ru06:14

«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон

Матч ТВ05:56

«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс06:32

«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки

Чемпионат05:20
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