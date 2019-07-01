Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезонНева Спорт 07:07
В прошлом сезоне спонсором «Манчестер Сити» была компания Nike, но с 1 июля ее место займет Puma. Соглашение с Puma рассчитано на десять лет, за которые «Сити»получит 760 миллионов евро. Ранее фотография домашней формы петербургского «Зенита» на сезон-2019/20 была опубликована в интернете.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
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