«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.

Происшествия Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.

Гаджеты Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.

Экономика Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.

Шоу-бизнес Наталья Андрейченко лишилась бизнеса Сотрудники заведения винят в провале проекта учредителей, не сумевших сделать "Мир доброты Мэри Поппинс" популярным, тем не менее, это уже не первый бизнес, которого артистка лишилась.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Политика Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана Встреча президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани состоится в августе.

Политика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Общество В Екатеринбурге выставили на продажу самую дорогую квартиру В Екатеринбурге выставили на продажу самую дорогую на данный момент квартиру. Ее цена достигает 150 миллионов рублей.

Происшествия Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100 Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.

Общество Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

Баскетбол ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса Как сообщает ESPN, клуб «Пеликанс» получит за Дэвиса трёх игроков — Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта, а также три драфт-пика первого раунда, включая четвёртый пик драфта — 2019.

Политика Евросоюз может вести санкции против Мадуро Ряд стран ЕС обсуждают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.

Политика Экс-канцлер Германии заявил о законности воссоединения Крыма с Россией Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер высказался о воссоединении Крыма с РФ. Политик заявил, что это произошло на законных основаниях.