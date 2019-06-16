Футбол
«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко лишилась бизнеса
Сотрудники заведения винят в провале проекта учредителей, не сумевших сделать "Мир доброты Мэри Поппинс" популярным, тем не менее, это уже не первый бизнес, которого артистка лишилась.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено 14 июня в 04:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана
Встреча президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани состоится в августе.
Обновлено в 01:37
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Екатеринбурге выставили на продажу самую дорогую квартиру
В Екатеринбурге выставили на продажу самую дорогую на данный момент квартиру. Ее цена достигает 150 миллионов рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Баскетбол
ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса
Как сообщает ESPN, клуб «Пеликанс» получит за Дэвиса трёх игроков — Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта, а также три драфт-пика первого раунда, включая четвёртый пик драфта — 2019.
Обновлено в 01:53
Политика
Евросоюз может вести санкции против Мадуро
Ряд стран ЕС обсуждают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 01:42
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом
В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Политика
Экс-канцлер Германии заявил о законности воссоединения Крыма с Россией
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер высказался о воссоединении Крыма с РФ. Политик заявил, что это произошло на законных основаниях.
Обновлено вчера в 02:55
Кино
Умер знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 07:54
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59