Футбол
«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»Евро-футбол.ру 01:19
В прошлом сезоне Родри принял участие в 47 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»
Sport24.ruвчера в 06:12
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Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Энергетика
«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»
Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 14:07
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто
Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России
Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона
Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.
Обновлено в 13:17
Футбол
Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Обновлено в 12:35
Игры
Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade
Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Музыка
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Культура
Участники из более чем 50 стран прибыли на фестиваль «Великое русское слово» в Крым
Участники из более чем 50 стран мира прибыли на фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Ялте, сообщила во время открытия фестиваля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Авто
Электрокар SEAT Mii Electric показали на первом тизере
Новый SEAT Mii Electric будет представлен мировой публике в Осло, так как здесь сосредоточены основные электрокары европейского рынка.
Обновлено в 02:00
Игры
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare
Обновлено в 06:17
Общество
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58