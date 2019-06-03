Футбол

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»Евро-футбол.ру 01:19

В прошлом сезоне Родри принял участие в 47 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Матч ТВ04:14

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Sportbox.RU04:14

«Ман Сити» не продаст Сане дешевле 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:55

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:19

Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри

Спорт-Экспрессвчера в 21:02

«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро

Советский спорт04:31

Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»

Sport24.ruвчера в 06:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Энергетика

«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»

Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 14:07
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто

Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России

Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол

Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона

Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.
Обновлено в 13:17
Футбол

Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Обновлено в 12:35
Игры

Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade

Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Политика

Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце

Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика

ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Музыка

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Культура

Участники из более чем 50 стран прибыли на фестиваль «Великое русское слово» в Крым

Участники из более чем 50 стран мира прибыли на фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Ялте, сообщила во время открытия фестиваля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске

Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Авто

Электрокар SEAT Mii Electric показали на первом тизере

Новый SEAT Mii Electric будет представлен мировой публике в Осло, так как здесь сосредоточены основные электрокары европейского рынка.
Обновлено в 02:00
Игры

Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Обновлено в 06:17
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Общество

В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США

Обновлено в 12:58
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Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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