«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»Евро-футбол.ру 01:19

В прошлом сезоне Родри принял участие в 47 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.

Происшествия В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.

Энергетика «Роснефть» ответила на заявление «Транснефти» Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Авто Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

Авто АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Космос Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.

Футбол Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.

Игры Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.

Политика Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.

Экономика ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Музыка Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура» Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.

Культура Участники из более чем 50 стран прибыли на фестиваль «Великое русское слово» в Крым Участники из более чем 50 стран мира прибыли на фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Ялте, сообщила во время открытия фестиваля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Происшествия Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.