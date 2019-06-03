Футбол
«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»Евро-футбол.ру 01:19
В прошлом сезоне Родри принял участие в 47 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»
Sport24.ruвчера в 06:12
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Футбол
УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика
Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»
Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 01:49
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Теннис
Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
В своём первом полуфинале Открытого чемпионата Франции Конта сразится с хорваткой Петрой Мартич или чешкой Маркетой Вондроушовой.
Обновлено в 09:22
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
Обновлено в 11:58
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин
Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика
Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»
В КПРФ осудили игру «Секс со Сталиным», анонс которой появился на площадке Steam.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».
Обновлено в 12:17
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин сможет руководить страной через «Государево око»
Руководство России с помощью проекта «Государево око» сможет в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в регионах.
Обновлено в 08:20
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России Джубга – Сочи.
Обновлено в 12:07
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51