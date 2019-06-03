Футбол

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»Евро-футбол.ру 01:19

В прошлом сезоне Родри принял участие в 47 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Матч ТВ04:14

«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро

Sportbox.RU04:14

«Манчестер Сити» предложит 70 млн евро за полузащитника «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:19

«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро

Советский спорт04:31

Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить «Атлетико» 70 миллионов евро за Родри

Спорт-Экспрессвчера в 21:02

«Ман Сити» не продаст Сане дешевле 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:55

Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»

Sport24.ruвчера в 06:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова не приедет на «Кинотавр-2019»: актриса пожалела денег

Обновлено в 11:16
Футбол

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика

Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика

30 лет назад протестующие на площади Тяньаньмэнь были разогнаны военными

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Политика

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 01:49
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Теннис

Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

В своём первом полуфинале Открытого чемпионата Франции Конта сразится с хорваткой Петрой Мартич или чешкой Маркетой Вондроушовой.
Обновлено в 09:22
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Трамп задремал во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
Обновлено в 11:58
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин

Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика

Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»

В КПРФ осудили игру «Секс со Сталиным», анонс которой появился на площадке Steam.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».
Обновлено в 12:17
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин сможет руководить страной через «Государево око»

Руководство России с помощью проекта «Государево око» сможет в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в регионах.
Обновлено в 08:20
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России Джубга – Сочи.
Обновлено в 12:07
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Авто

Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
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Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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