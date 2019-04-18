«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧГазета.Ru вчера в 22:39

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

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