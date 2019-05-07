Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 130-летней давностиМК-Спорт 06:10

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити", обыграв "Лестер" со счетом 1:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии, повторил рекорд 130-летней давности.
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