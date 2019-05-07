«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давностиГазета.Ru 04:04

В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд. В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей. Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Спорт Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Происшествия В Мурманской области разбился легкомоторный самолет В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.

Политика Коалиция в Эстонии договорилась не ратифицировать пограндоговор с Россией В феврале 2014 года договор был подписан главами МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

Происшествия Следствие по делу о взятке в отношении генерала Дрыманова завершено В октябре прошлого года сообщалось, что генерала также заподозрили в незаконном возбуждении уголовных дел.

Политика Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.

Авто Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.

Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Кино Кто умер в 4-й серии 8-го сезона «Игры Престолов» Сегодня утром телеканал HBO показал 4-ю серию 8-го сезона одного из самых эпичных и непредсказуемых сериалов современности — «Игры престолов».

Политика На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Люди раскрыли видения во время клинической смерти Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Происшествия В метро Петербурга вагон окутало дымом из-за электронной сигареты Во вторник, 7 мая, в одиннадцатом часу утра в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена произошло задымление.

Происшествия Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100 У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.