Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давностиГазета.Ru 04:04

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд. В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей. Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".
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«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

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