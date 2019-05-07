Футбол

«Манчестер Сити» повторил уникальное достижение 129-летней давностиSport.ru 02:59

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
После победы в матче 37-го тура АПЛ над "Лестером" (1:0) "Манчестер Сити" повторил уникальное достижение "Престона". Теперь горожане как минимум по разу второй сезон подряд обыграли все клубы АПЛ. "Престон" добился аналогичного результата.
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«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

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«Манчестер Сити» повторил уникальное достижение 129-летней давности

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Sports.ru01:12
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