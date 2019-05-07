Футбол
«Манчестер Сити» повторил 129-летний рекордPravda.Ru 03:58
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в 37-м туре чемпионата Англии - 1:0. Победу "горожанам" принес точный удар защитника Венсана Компани. Команда Хосепа Гвардьолы повторила уникальное достижение 129-летней давности.
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