Футбол

«Манчестер Сити» получит запрет на трансферы вслед за «Челси»Евро-футбол.ру 06:28

Челси — Манчестер Сити
завтра
в 11:30
Кубок английской лиги, Финал
Стадион «Уэмбли»
"Манчестер Сити" может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА. Как сообщает Daily Mail, "горожане" рискуют получить запрет на регистрацию футболистов вслед за "Челси".
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